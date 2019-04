Minister Blok wil uitstel brexit

Het is in het Nederlandse belang om een harde brexit zonder deal te voorkomen. Dus als de Britten meer tijd nodig hebben, kunnen ze die van Nederland krijgen.

Dat zei minister Blok vanmorgen bij aanvang van een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. "Als uitstel bijdraagt aan een goede oplossing, dan is Nederland voor." Blok wil vooral een wat hij noemt "geregelde brexit".

Blok erkent dat er wat verschillen zijn tussen de EU-landen, maar hij kan zich niet voorstellen dat de EU niet wil meewerken aan een verzoek van het Verenigd Koninkrijk. "Maar verlenging betekent wel deelname aan de Europese verkiezingen."

Andere EU-landen, waaronder Duitsland, willen bovendien dat de Britten beloven zich bij een verlenging niet te bemoeien met belangrijke besluiten, zoals het opstellen van een nieuwe begroting en het kiezen van een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie.

Verlenging

Hoe lang de verlenging moet duren, weet Blok nog niet. De Britse premier May heeft uitstel gevraagd tot 30 juni. "Het is aan de Britten om met een verzoek te komen. Daarna beslissen we", zei Blok.

Morgenavond vergaderen de regeringsleiders in Brussel over de situatie. Voorafgaand aan deze top gaat premier May nog langs in Berlijn en Parijs voor overleg met bondskanselier Merkel en president Macron.