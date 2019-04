Steeds meer horecazaken onder verscherpt toezicht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen jaren vaker horecagelegenheden onder verscherpt toezicht gesteld vanwege overtreding van hygiëne- en voedselveiligheidsregels.

Uit inspectierapporten die bij de NVWA zijn opgevraagd door RTL Nieuws blijkt dat er 485 horecabedrijven in 2017 bij de autoriteit te boek stonden als zogenoemde "notoire overtreders". In 2014 waren dat er nog 330.

In de zaken werden onder meer ongedierte, schimmel en bedorven etensresten aangetroffen. De NVWA heeft de opgevraagde rapporten ook zelf vrijgegeven. Daarin is te zien om welke bedrijven het gaat.

Minder steekproeven

Volgens de NVWA is de toename te verklaren door een veranderde werkwijze. Inspecteurs gaan vaker langs bij bedrijven waarvan al wordt vermoed dat er iets mis is. "En dan kom je meer bedrijven tegen met overtredingen", zegt een woordvoerder. "Voorheen controleerden we meer steekproefsgewijs."

Daarnaast is de autoriteit strenger geworden. "We stellen tegenwoordig eerder een bedrijf onder verscherpt toezicht, terwijl ze vroeger nog weleens wegkwamen met een extra boete."

Over de cijfers van 2018 kan de NVWA nog niets zeggen. Die zijn volgens de woordvoerder nog niet vastgesteld.