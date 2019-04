VN wil onmiddellijk staakt-het-vuren in Libië

De VN eist een onmiddellijk staakt-het-vuren in Libië na de luchtaanval gisteren op het enige overgebleven vliegveld van de hoofdstad Tripoli. Secretaris-generaal António Guterres wil dat de strijdende partijen zo snel mogelijk gaan praten over een politieke oplossing.

Inmiddels zitten duizenden mensen in de buitenwijken van Tripoli klem tussen het leger van de internationaal erkende regering aan de ene kant en de troepen van generaal Haftar (75) aan de andere kant. "Minstens 3000 mensen zijn gevlucht en de verwachting is dat dat er de komende dagen veel meer zullen worden", zegt correspondent Daisy Mohr.

"De VN waarschuwt voor burgerslachtoffers" zegt Mohr. "Als er een wapenstilstand komt, kunnen de gewonden worden geëvacueerd."

Maar volgens Mohr is de kans dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep niet zo groot. "Zo'n oproep is de afgelopen dagen vaker gedaan, maar daar is heel weinig naar geluisterd. Het lijkt wel of Haftar en zijn mannen gewoon doorgaan. Sinds afgelopen donderdag wordt de strijd steeds heviger."