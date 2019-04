Slachtoffer van 'gerichte aanslag' Breda overleden

De 49-jarige man die gisteravond zwaargewond raakte bij een brand in een garagebox in Breda, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Volgens de politie is er sprake van een gerichte aanslag op de man.

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. Toen de politie gisteravond om 21.30 uur op de melding afkwam, was de man met zware brandwonden door de buren al onder de douche gezet.

Vlak voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht, hebben agenten nog wel met hem kunnen praten. Die verklaring bevestigde de vermoedens van een aanslag, zegt de politie.

De man zat in deze garagebox; daar wordt nu onderzoek gedaan: