Beide kamers Brits parlement tegen no-deal-brexit

Het Britse parlement heeft ingestemd met de wet die zeker moet stellen dat Groot-Brittannië vrijdag niet zonder akkoord uit de EU vertrekt. Maandagavond was er een meerderheid in het Hogerhuis en het Lagerhuis.

Ook premier May wil niet zonder deal uit de EU en heeft in Brussel al om uitstel tot 30 juni gevraagd. Desondanks wilden de parlementariërs de garantie dat er vrijdag geen brexit zonder deal is. Het is dan 12 april en het vertrek uit de EU staat voor die dag gepland.

EU moet nog instemmen met uitstel

Woensdag komen de Europese leiders bijeen om te praten over het verzoek om uitstel.

Een van de indieners van het wetsvoorstel, parlementariër Yvette Cooper zegt: "Beide kamers van het parlement maken duidelijk dat een no deal zeer schadelijk zou zijn voor de werkgelegenheid en de veiligheid van ons land."

De wet geeft parlementariërs de mogelijkheid om vandaag tijdens een debat het verzoek om uitstel van May aan te passen. Zo zou het parlement kunnen beslissen om de uitsteldatum te veranderen. Zo'n eventuele aanpassing is bindend.

De Britse regering is niet blij met deze gang van zaken. Die noemde de wet eerder een in grote haast door het parlement gejaagde slecht opgestelde wet die een gevaarlijk precedent schept.