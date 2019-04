Sonneveldprijs voor Rosa da Silva

Naast de juryprijs en de publieksprijs krijgt ze ook de Shaffy Cheque. De prijs van het Ramses Shaffy Fonds bestaat uit 2500 euro. Dat geld mag Da Silva gebruiken voor de ontwikkeling van haar eerste avondvullende programma.

Rosa da Silva is is geen onbekende in het theatervak. Ze speelde al Anne Frank in de musical Anne en in de musical De Tweeling, naar het boek van Tessa de Loo, speelde ze een van de tweelingzusjes.

Eerdere winnaars van de Sonneveldprijs zijn onder anderen Maarten van Roozendaal, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Thomas Acda, De Vliegende Panters en Stefano Keizers.