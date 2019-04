Minister Hoekstra dreigt: geen Nederlands geld voor eurozonebegroting

Minister Hoekstra van Financiën wil geen cent bijdragen aan de huidige eurozonebegroting van bondskanselier Merkel en president Macron. Volgens Hoekstra voldoet die begroting niet aan de Nederlandse voorwaarden. Als hun plannen niet wijzigen, zal Nederland geen financiële bijdrage leveren aan een aparte eurozonebegroting.

"De Nederlandse minister van Financiën heeft de Eurogroep laten weten dat hij bereid is de andere achttien eurozonelanden hun gang te laten gaan zonder Nederland", schrijft de Financial Times op basis van een interview met Hoekstra.

Schokken opvangen

President Macron wil miljarden vrijmaken om schokken binnen de eurozone gezamenlijk op te vangen. Met die aparte pot geld, geregeld in de eurozonebegroting, kan een land 'gered' worden als het failliet dreigt te gaan.

Nederland is vanaf het begin tegen die begroting geweest. Volgens Nederland moet elk land zelf ervoor zorgen dat het financieel op eigen benen kan staan. Een eurozonebegroting zou ertoe kunnen leiden dat er permanent geld van de rijke Europese landen naar de armere landen stroomt, is de vrees. Voor Nederland is dat, als een van de rijkste landen, een schrikbeeld.

De eurolanden spraken vorig jaar met elkaar over een minder vergaande eurozonebegroting. Er zou dan geen aparte pot met geld vrijgemaakt worden, maar er zou een veel kleinere geldpot voor economisch moeilijke tijden binnen de reguliere begroting opgenomen worden. Bovendien zou het gezamenlijke Europese geld alleen gebruikt worden om noodzakelijke concurrentiehervormingen mee te financieren.

Maar de Fransen en Duitsers zouden de onderhandelingen weer terug willen brengen naar de eurozonebegroting van Macron. Hoewel Hoekstra tegen dat plan is, gaat hij er volgens zijn woordvoerder wel vanuit dat de eurolanden in juni een compromis sluiten waar ook Nederland mee in kan stemmen.