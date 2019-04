Natuurbrand op Laapersheide in Hilversum onder controle

Op de Laapersheide in Hilversum heeft een grote natuurbrand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle, het nablussen is in volle gang. Volgens de brandweer is 5 à 6 hectare heide verwoest.

De brand ging gepaard met een forse rookontwikkeling. De brandweer Gooi en Vechtstreek riep de hulp van omliggende korpsen in vanwege de omvang en omdat er weinig water voorhanden was. Volgens de brandweer doet het verhaal de ronde dat kinderen met vuurwerk aan het spelen waren op de heide.

Hoelang het nablussen gaat duren, is niet bekend. De onderlaag is nat en de bovenlaag kurkdroog. Daartussen kan het nog smeulen. Een politiehelikopter speurt boven het gebied met een warmtebeeldcamera verborgen vuurhaarden op.

Door het gebied loopt ook het spoor van Hilversum naar Utrecht. Vanwege de brand reden er korte tijd geen treinen. Inmiddels kan de spoorlijn weer gebruikt worden, de treinen rijden wel langzamer. De Laapersheide ligt langs de snelweg A27. Het autoverkeer heeft voor zover bekend geen last gehad van de brand.