'Rust bewaren na mishandeling bij moskee Waddinxveen'

Burgemeester Nieuwenhuis van Waddinxveen heeft zijn afkeur uitgesproken over de mishandeling die afgelopen weekend plaatsvond bij een moskee. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Ik keur elke vorm van geweld af. De politie heeft adequaat gereageerd, de verdachten zijn snel opgepakt."

Bij de moskee in Waddinxveen brak zaterdagavond een vechtpartij uit. Daarbij raakten twee personen gewond. Een vader en zoon werden diezelfde avond in hun woning aangehouden. De politie verdenkt hen van vernieling en mishandeling. De twee waren onder invloed van alcohol. Bij de politie zijn vier aangiftes binnengekomen naar aanleiding van het incident.

Het bestuur van de moskee zegt tegen Omroep West dat de vader en zoon ruzie hadden met een jongen van 15, die ook bezoeker van de moskee is. De jongen zou zijn geslagen, waarna hij de moskee in vluchtte.

"De twee mannen kwamen achter de jongen aan en klopten bij de moskee aan. Ondertussen werden we uitgescholden en gebruikten de mannen racistische, dreigende taal. Toen we de deur opendeden hebben we nog geprobeerd de mannen rustig te krijgen, maar dat lukte niet. Vier mannen kregen klappen van wie er twee gewond raakten", aldus het moskeebestuur.

Heft in eigen hand

Beelden van het incident zorgden volgens het overkoepelende Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) voor onrust op sociale media. "Wij hebben toen besloten om naar Waddinxveen te gaan om daar de rust te bewaren. Op sociale media hadden jongeren uit onder andere Den Haag het erover om naar Waddinxveen te gaan en het heft in eigen handen te nemen."

Het moskeebestuur heeft bezoekers ook opgeroepen om rustig te blijven. "Daar sluiten we ons graag bij aan", zegt burgemeester Nieuwenhuis. "De politie zoekt uit wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Dat wordt ook teruggekoppeld naar het moskeebestuur."