Herdenking bij brandweer voor overleden marathonloper

Gisteren moesten drie deelnemers aan de marathon van Rotterdam worden gereanimeerd. Een van hen overleed 's middags in het ziekenhuis.

Volgens Vincent Aengevaeren, arts-onderzoeker aan het Radboudumc in Nijmegen, is het lopen van een marathon een flinke aanslag op het hart, maar is de kans op een hartstilstand klein. "Het gebeurt één tot twee keer per honderdduizend races", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Aengevaeren onderzoekt de effecten van sporten op het hart. "Tijdens een marathon is meer zuurstof in de spieren nodig om te zorgen dat je kunt rennen. Daarom pompt het hart meer bloed rond." In rust pompt het hart drie tot zes liter bloed per minuut rond, tijdens inspanning wordt dat vijftien liter per minuut en dat kan oplopen tot veertig liter per minuut. "Dat betekent dat een marathon lopen een langdurige zware inspanning is."