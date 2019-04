Kranten Persgroep later of niet op de mat door storing in drukkerij

Door een grote storing bij uitgeverij De Persgroep vallen veel kranten vanochtend later of helemaal niet op de mat. De uitgever van het AD, Trouw en de Volkskrant kampte vannacht urenlang met een storing in zijn drukkerij in Amsterdam.

Vanwege de storing trad na middernacht het noodscenario in werking. Dat betekent dat de kranten bij de andere Persgroep-drukkerijen, in Best en Den Haag, moesten worden gedrukt. Volgens een woordvoerder zijn alle kranten die gedrukt moesten worden, inmiddels van de drukpers gerold.

"Logistieke uitdagingen"

"De uitdaging is nu om de kranten bij de distributeurs te krijgen. En die moeten ze vervolgens nog laten bezorgen", zegt hij. "Dat gaat makkelijker in bijvoorbeeld in Amsterdam dan in andere delen van het land. Daar zijn de logistieke uitdagingen groter."

Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque meldt op Twitter dat de meeste lezers van zijn krant vanochtend geen papieren exemplaar op de mat krijgen, omdat die te laat op de distributiepunten zijn aangekomen. "Onze excuses voor het ongemak", schrijft hij.