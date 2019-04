Ongekende veranderingen rond Noordpool met verstrekkende gevolgen

De gebieden rond de Noordpool veranderen wat hun klimaat betreft zo snel, dat ze bezig zijn helemaal anders te worden dan in de 20ste eeuw. De ontwikkeling gaat richting "een nog ongekende staat", met gevolgen niet alleen binnen, maar ook buiten deze gebieden. Het leidt onder meer tot een netto ijsverlies van meer dan 450 kubieke kilometer per jaar. Dat blijkt uit een grote overzichtsstudie, die alle veranderingen in dat arctische gebied van de afgelopen vijftig jaar samenvat.

In het onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters, zijn alle beschikbare gegevens over de periode 1971-2017 op een rij gezet. Het gaat hierbij niet alleen over het klimaat en het smelten van land- en zee-ijs, maar ook over hoe planten en dieren op de veranderingen reageren. De opwarming gaat in het noordelijkste gebied van de aarde bijna drie keer sneller dan wereldwijd.

Vooral hogere temperaturen en andere neerslagpatronen hebben grote veranderingen in gang gezet, zo blijkt. De lucht is gemiddeld vochtiger, er is meer regen- en sneeuwval, rivieren bevatten meer water, de sneeuwlijn in bergen is steeds hoger en het verlies van landijs versnelt. Het leidt er ook toe dat veel gebieden groener worden, door meer plantengroei.

'Grote schok'

De Nederlandse onderzoeker Bert Wouters, werkzaam aan de universiteiten in Delft en Utrecht, heeft meegeschreven aan het rapport. "Mijn onderzoeksgebied is vooral het landijs, op Groenland en in Alaska en Canada. Maar toen ik al die cijfers bij elkaar zag, was het voor mij toch ook nog een grote schok. Dat de veranderingen zo snel gaan."