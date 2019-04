Opnieuw tienduizenden de straat op in Sudan om aftreden president te eisen

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn voor de tweede achtereenvolgende dag tienduizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van president Bashir. Bij het zwaarbeveiligde complex waar het presidentiƫle paleis staat was een sit-in, terwijl in de hoofdstraten demonstranten het leger opriepen om hun kant te kiezen en de president te laten vallen.

Op verschillende plekken was het onrustig. Betogers staken autobanden in brand en blokkeerden grote kruispunten en een brug tussen het centrum en het noordelijk deel van de stad.

Eerder op de dag was er een grote stroomstoring, waardoor het hele land zonder elektriciteit kwam te zitten. De oorzaak is niet bekendgemaakt. In de loop van de dag is stroomtoevoer hersteld.

Staatsgreep

Het is sinds december onrustig in Sudan. Bij aanhoudende betogingen zijn al tientallen mensen om het leven gekomen, onder meer doordat ordetroepen met scherp op demonstranten schieten. Maar ondanks de druk weigert president Bashir op te stappen. Hij regeert Sudan al dertig jaar met harde hand. Bashir is door het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd voor volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur.

De sit-in bij zijn paleis begon gisteren, toen ook al tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad. Activisten hadden daartoe opgeroepen met als aanleiding de herdenking van een militaire staatsgreep in 1985, die het einde betekende van de dictatuur van toenmalig president Nimeiri.

Mogelijk worden de betogers ook gestimuleerd door de ontwikkelingen in Algerije, waar deze week president Bouteflika aftrad na wekenlang aanhoudende massale betogingen in veel Algerijnse steden. Zijn bewind duurde twintig jaar.

Inlichtingendienst

In Khartoem blokkeerden ordetroepen gisteravond alle bruggen over de Nijl die naar het centrum van de stad leiden, waarschijnlijk om te voorkomen dat zich nog meer mensen bij de sit-in zouden voegen. Die blokkades duurden vandaag de hele dag, waardoor een grote verkeerschaos ontstond.

Veel mensen lieten zich daardoor niet weerhouden en gingen te voet naar het complex waar behalve Bashirs paleis ook het hoofdkwartier van de machtige Sudanese inlichtingendienst en het ministerie van Defensie staan.