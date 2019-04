Sociaal experiment voor huisvesting van statushouders loopt uit op drama

Het is de bedoeling dat de bewoners, via de corporatie, na vijftien jaar eigenaar zijn van het terrein en de gebouwen. In ruil daarvoor moet elke bewoner vier uur per week meewerken, bijvoorbeeld door te helpen in het buurthuis en door klussen op het terrein. Mooi voor de spaarpot is dat de grond nu al flink in waarde is gestegen.

Abbass en Saal hebben geen ervaring met de verhuur van huizen. Ook hebben ze zelf geen vermogen om het project te realiseren. Daarom zochten ze een zakenpartner. De sociale ondernemer Stefan van Uffelen schoot hen te hulp met het speciaal hiervoor opgerichte investeringsbedrijf Meerwonen.

'Illegale verhuur'

In de zomer van 2018 ontstonden volgens Van Uffelen de eerste problemen. Abbass en Saal hebben toen, zegt hij, zonder overleg en zonder toestemming van Meerwonen ook uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden laten kamperen op de kavel. Er ontstond een klein tentenkamp, wat leidde tot politieke ophef in Almere. Saal en Abbass zeggen daarover dat ze toekomstige huurders in caravans op de locatie hebben laten wonen, zolang hun huis nog niet beschikbaar was. "We hebben ook ongedocumenteerden even geholpen, mensen met kinderen, omdat die anders op straat zouden moeten slapen", zegt Abbass.

Ook is er dan een huurachterstand van vijf maanden. Maar die is volgens het echtpaar goed te verklaren. Zij hebben in overleg met Van Uffelen de huurders zo snel mogelijk in de nog kale huizen laten wonen om al subsidie te kunnen krijgen. De mensen mochten er daarom eerst gratis wonen. Meerwonen verwijt Abbass en Saal echter dat zij de woonruimte illegaal verhuren aan gezinnen in plaats van aan alleenstaanden, zoals afgesproken. De gezinnen betalen per woning en niet per kamer, waardoor de huuropbrengst lager is dan afgesproken. Diamondiaal heeft, zegt Meerwonen, mensen valse hoop gegeven door hen huurcontracten aan te bieden die Diamondiaal zich niet kan veroorloven.