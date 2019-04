Chinese studenten lichtten Apple voor 9 ton op

Twee Chinese studenten hebben Apple met een wisseltruc voor bijna 900.000 dollar opgelicht. Het duo ruilde nep-iPhones in voor echte toestellen en verkocht die vervolgens door, schrijft de New York Times.

De mannen studeerden allebei in de Amerikaanse staat Oregon. Volgens justitie importeerden ze in een jaar tijd meer dan 3000 nep-iPhones uit hun thuisland, meldt de krant. Ze stuurden de toestellen vervolgens stuk voor stuk naar Apple met de klacht dat de iPhone binnen de garantietermijn kapot was gegaan.

Apple verklaarde ruim de helft van de klachten gegrond en stuurde daarop telkens nieuwe - echte - iPhones naar de studenten terug. Ook familie en vrienden van de twee ontvingen iPhones op hun huisadressen. De telefoons werden vervolgens naar een kennis in China gestuurd, die ze ter plekke verkocht. De studenten kregen een flink deel van de opbrengst.

Geaccepteerd

Een medewerker van Apple zou tegenover justitie verklaard hebben dat de staat van de nep-iPhones ervoor zorgde dat veel van de toestellen geaccepteerd werden, en de studenten nieuwe exemplaren kregen. De nagemaakte telefoons zouden niet aangezet kunnen worden - precies het defect dat de mannen opgaven - en werden daarom al vervangen voordat technici van het bedrijf ermee aan de slag gingen.

De fraude werd twee jaar geleden ontdekt toen de Amerikaanse douane verschillende pakketjes met nep-iPhones uit China in beslag nam. Sommige pakketjes waren te linken aan de adressen van de studenten en die van hun handlangers. Toen de woning van een van hen doorzocht werd, werden meer dan 300 nagemaakte toestellen gevonden.