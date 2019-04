May: hoe meer tijd brexit-deal kost, hoe groter kans op niet-doorgaan

De Britse premier May voert de druk op haar partij op om haar te steunen bij het sluiten van een akkoord met de Labour-oppositie over de brexit. Ze liet zaterdagavond een verklaring uitgaan waarin ze waarschuwt dat hoe langer het duurt voor die deal gesloten is, hoe groter de kans wordt dat de brexit niet doorgaat.

De onderhandelingen staan onder hoogspanning, want komende vrijdag moeten de Britten ingestemd hebben met het brexit-akkoord tussen Londen en Brussel, dat al drie keer door het Britse Lagerhuis is verworpen.

May heeft Brussel nogmaals om uitstel van de brexit gevraagd (de oorspronkelijke datum was 29 maart), dit keer tot 30 juni, maar daar moeten alle 27 andere EU-lidstaten het mee eens zijn. De EU wil dat ze eerst met een plan komt dat kan rekenen op steun van het Britse Lagerhuis.

Daartoe heeft May deze week drie dagen onderhandeld met Labour-leider Corbyn, maar dat heeft niets opgeleverd. Corbyn verwijt de regering dat die niet genoeg beweegt. Labour wil een soort douane-unie met de EU houden, terwijl een deel van Mays achterban juist een hardere brexit wil dan in het huidige akkoord met Brussel is vastgelegd.

Europese verkiezingen

Om Labour tegemoet te komen is May bereid om een wet in te voeren waarin een douaneregeling wordt vastgelegd. Verder wordt overwogen om Labour een plek te gunnen in de Britse delegatie die de komende week naar de speciale EU-top over de brexit gaat, meldt The Sunday Times.

Om de zaak nog ingewikkelder te maken speelt de vraag of de Britten, áls ze uitstel tot 30 juni zouden krijgen, moeten meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Dat idee brengt de voorstanders van de brexit binnen de Conservatieve Partij tot wanhoop: Britse media berichten over parlementariërs die May weg willen hebben als het zover komt en ministers die dan collectief zullen opstappen.