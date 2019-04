Onheilsdag voor navigatiesystemen: raakt jouw systeem de weg kwijt?

Bij concurrent Garmin hebben ze niet voor alle oudere kastjes een update klaarstaan. Het bedrijf wacht af welke klanten zich melden met problemen. Vervolgens wordt er gekeken wat eraan gedaan kan worden.

Voor ingebouwde navigatie-apparatuur maken fabrikanten over het algemeen minder updates. Mogelijk komen daar meer problemen voor.

Scheepvaart

Agentschap Telecom roept klanten op om alert te zijn. "Kijk op de website van de fabrikant als je een oud systeem hebt en kijk wat er nodig is om je systeem nog te laten werken", zegt interim-directeur Martijn Meijers. Hij wijst erop dat ook in de scheepvaart, de landbouw en in de luchtvaart gebruikt wordt gemaakt van gps-systemen.

Volgens Mike Schoofs van TomTom vallen de problemen waarschijnlijk mee. "Bij de millennium-bug dachten mensen ook dat er vliegtuigen uit de lucht zouden vallen. Die zijn allemaal blijven vliegen. Ik ga ervan uit dat er geen mensen in de gracht rijden, dat ze het stuur vast blijven houden en door de voorruit kijken."

In theorie doet het probleem zich in 2038, als week 1023 weer wordt bereikt, opnieuw voor. Er wordt gewerkt aan modernisering van het gps-systeem waardoor het probleem pas over 157 jaar opnieuw ontstaat.