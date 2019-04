Woningen ontruimd na plofkraak in Groningen

In Groningen zijn meerdere woningen ontruimd na een plofkraak in een winkelcentrum in de wijk Lewenborg. De explosie veroorzaakte flinke schade, grote delen van de muur rond de pinautomaat zijn weggeslagen door de ontploffing. Niemand raakte gewond.

Het gebied rondom het winkelcentrum is afgezet. De politie doet onderzoek in de omgeving en bekijkt camerabeelden. Ook wordt onderzocht of het veilig is voor de bewoners om terug te keren.

De plofkraak was rond 04.45 uur. De vermoedelijke daders zijn volgens de politie twee jongens in zwarte kleding die er op een scooter vandoor gingen. Het is niet bekend wat ze hebben buitgemaakt.