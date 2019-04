'Den Haag keert per ongeluk miljoenenbedrag uit aan werklozen'

De gemeente Den Haag heeft per ongeluk een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro overgemaakt aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente, maar dat bedrag werd bij vergissing honderdmaal zo hoog uitgekeerd, schrijft De Telegraaf.

Bijna zeventig Hagenaars kregen elk tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. Ze deden mee aan het project omdat ze werkloos zijn. Een groot deel van hen leeft van de bijstand, is dakloos en kampt met verschillende problemen zoals een drugs- of gokverslaving. Ook waren er volgens De Telegraaf criminelen bij.

De gemeente Den Haag bevestigt de fout in de krant. "Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd", zegt een woordvoerder. Volgens De Telegraaf is het nog niet in alle gevallen gelukt om het geld terug te krijgen.

Flinke schuld

De krant sprak met een man die plotseling tienduizenden euro's op zijn bankrekening zag staan. Hij vertelt dat hij een flinke schuld heeft en van het geld één rekening heeft betaald. Toen het geld weer van zijn rekening werd gehaald stond hij meteen rood. Hij heeft het correcte bedrag nog niet overgemaakt gekregen, maar dat zal volgens de gemeentewoordvoerder snel gebeuren.

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken hoe de fout heeft kunnen gebeuren, want meerdere personen zouden bij de uitbetaling toestemming moeten geven. Daarnaast zou ook voor elk bedrag boven de 50.000 euro een handtekening van de directie nodig zijn.