Maureen (36) heeft 6000 afleveringen van GTST gezien: 'Voelt echt als vriendschap'

Vanavond is de 6000ste aflevering te zien: een minifilm die is opgenomen is in Lapland. Een opmerkelijke zet is de 'nieuwe vorm' van de minifilm. "Het is zo gemaakt dat als je Goede tijden slechte tijden een tijdje niet hebt gezien je nu weer kan instromen. Als je er een tijdje uit ligt, heb je niet het idee dat je iets hebt gemist."

Hendriks en Van der Weerden liggen er in ieder geval niet uit. En ook Tienhooven begrijpt de kijkers wel. "De mensen in een soap worden onderdeel van je eigen leven. Het heeft een verslavende werking. In 30 jaar tijd is er zo'n enorme fanbase opgebouwd, de harde kern zal altijd blijven." Dat bevestigt Van der Weerden. "Ook al wordt het format veranderd, ook al gaat de serie alleen online verder, de echte fans zullen nooit weggaan."