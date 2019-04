Omstreden zelfverklaarde internetdeskundige heeft nooit bij AIVD gewerkt

Strukton is een bouwbedrijf met een miljardenomzet en met ruim 6500 medewerkers, dat onder meer treinspoor onderhoudt. Centric is een van de grootste ict-bedrijven van Nederland en werkt onder meer voor de overheid. Beide ondernemingen zeggen "het volste vertrouwen" te hebben in Van Rijbroek.

Nooit contact

Van Rijbroek claimt niet alleen dat ze samenwerkt met de AIVD, maar ze zegt ook de overheid te adviseren over beveiliging. Bij het Nationaal Cyber Security Centrum is daarover echter niets bekend. Die organisatie coƶrdineert de ict-beveiliging van de overheid.

Volgens bronnen van de NOS is Van Rijbroek er nooit werkzaam geweest. "Ik heb nog nooit met haar samengewerkt", laat een bron weten. "Ook niet als iemand die extern werd ingehuurd of bij een andere ict-organisatie werkte." Een andere bron: "Ik durf zelfs wel te stellen dat we nog nooit contact met haar hebben gehad."

Buitenlandse diensten

Ook het werk voor buitenlandse veiligheidsdiensten, waarop Van Rijbroek eveneens hint, is onwaarschijnlijk. "In dienstverband lijkt me dat zo goed als uitgesloten", zegt universitair docent intelligence studies Constant Hijzen. "In de regel moet je de nationaliteit van een land hebben als je voor een veiligheidsdienst van dat land wil werken."

In theorie is het mogelijk dat Van Rijbroek als bron dient voor buitenlandse diensten. "Dat zou kunnen. Maar als je dat in het openbaar vertelt, is dat meteen voorbij."