Monument Nicky Verstappen opnieuw vernield

Het monument op de Brunssumerheide ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen is opnieuw vernield. Er zijn stukken steen weggeslagen die op de grond liggen. Waarschijnlijk is een zwaar voorwerp gebruikt, schrijft 1Limburg.

Het vandalisme werd ontdekt door een man die zijn hond uitliet in het gebied. De politie houdt mensen op afstand tot de recherche een sporenonderzoek heeft gedaan.

Verf en brieven

Het is niet de eerst keer dat het monument vernield is. In 2007 werd een man uit Landgraaf aangehouden. Hij had bloemen uit de potjes om de gedenksteen gerukt en paaltjes afgezaagd. Ook liet hij meerdere brieven achter bij het monument. Daarna werd hij korte tijd verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.

In 2008 en 2013 werd het monument beklad met gele verf. Het is niet duidelijk wie er achter die vernielingen zat.

Jos B.

Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp en werd dood teruggevonden op de Brunssummerheide. Vorig jaar werd Jos B. in Spanje aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de toen 11-jarige Nicky Verstappen.