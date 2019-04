Mannen aangehouden voor witwassen 1,1 miljard euro

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft deze week drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West Betuwe aangehouden. Ze zouden met het bedrijf zo'n 1,1 miljard euro hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.

De mannen wordt valsheid in geschrifte en witwassen in georganiseerd verband verweten. Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie ruim 9 miljoen euro in hun zak gestoken.

Het bedrijf uit India was vanaf 2006 betrokken bij het aanleggen van een gaspijpleiding in India. Het Nederlandse bedrijf fungeerde als inkoopkantoor: er werden van over de hele wereld materialen en diensten ingekocht voor de gaspijpleidingen. De kosten van de geleverde materialen en diensten zijn door het Indiase bedrijf doorberekend aan de afnemers van het gas in India.

India betaalt

Inwoners van India zijn er dus de dupe van. Want in India, zo stelt het OM, worden kosten voor de productie van gas doorgerekend aan consumenten. Indien de kosten voor de aanleg van de infrastructuur hoger zijn, moet er meer betaald worden voor het geleverde gas.

Het vermoeden is dat de drie mensen van het bedrijf in Nederland zijn gebruikt om de facturen van de geleverde materialen en diensten te verhogen, meldt Omroep Gelderland. Het bedrijf in India kon daardoor twee keer de kosten van de materialen en diensten declareren bij gasafnemers.

Woud aan structuren

De 'winst' die hiermee gemaakt werd, werd vervolgens via het Nederlandse bedrijf afgeroomd via valse verzekeringscontracten. Het geld is via een woud aan structuren en bedrijven in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben terechtgekomen bij een onderneming van de Indiase opdrachtgever in Singapore.

Het onderzoek werd gestart nadat de belastingdienst de papieren van het Nederlandse bedrijf had bekeken. In november 2017 is het bedrijf doorzocht door de FIOD. Er is toen administratie in beslag genomen.