Nieuw uitstel brexit nog geen uitgemaakte zaak

Het verzoek van de Britse premier May aan de Europese Unie om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni leidt tot terughoudende reacties in andere Europese landen. De Franse minister van Financiën Le Maire vindt dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. "Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven."

De Oostenrijkse kanselier Kurz herhaalde nog eens dat er geen reden is om de deadline op te schuiven, zolang "de feiten" in het VK niet veranderen.

Premier Rutte zei dat het nieuwe verzoek van May "weer heel veel vragen oproept". Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. "Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis", zei hij.

Uitstel komt er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. May vroeg al eerder om uitstel tot 30 juni, maar dat verzoek werd door de EU afgewezen.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad pleit voor een flexibel uitstel van maximaal 12 maanden, zodat regering en parlement in Londen de tijd krijgen om het alsnog eens te worden. Premier May zoekt sinds deze week toenadering tot de Labour-oppositie om alsnog een meerderheid achter de brexit-deal te krijgen. Die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

Waarom 30 juni?

Als het VK extra uitstel krijgt, is het wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei. Op 1 juli is de eerste nieuwe sessie van het Europees Parlement. Mochten de partijen in Londen het voor die tijd onderling alsnog eens worden over de brexit, dan hoeven de eventueel gekozen Britse Europarlementariërs hun zetel niet in te nemen, is het idee.

De kans dat de EU May haar zin geeft, is klein; langer uitstel lijkt op dit moment de enige optie.

De Britse minister van Financiën Hunt zegt dat hij kan leven met een uitstel dat lang duurt. "Als we het nu niet eens kunnen worden met het parlement, dan hebben we geen andere keuze."

Kritiek in eigen land

May's nieuwe verzoek aan de EU stuit ook op kritiek in eigen land. Zo zegt de Schotse Nationalistische Partij dat May opnieuw partijpolitiek bedrijft ten koste van het landsbelang. Ze zou alleen maar vragen om een kort uitstel om de hardliners in de Conservatieve Partij tevreden te stellen. De SNP is tegen de brexit en dringt aan op een nieuw referendum. De kiezer moet daarbij kunnen kiezen voor de mogelijkheid om in de EU te blijven.

De voorman van de brexiteers, Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, zegt dat het VK moet gaan dwarsliggen in de EU als er van brexit voorlopig geen sprake is. Zo zou het VK elke verhoging van de EU-begroting met een veto moeten blokkeren.