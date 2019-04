Taliban belegeren basis: zeker 30 doden en 600 man in nood

In een afgelegen Afghaanse provincie ligt een legerbasis al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker dertig militairen en agenten gedood. De nood is hoog, volgens lokale functionarissen raken munitie, water en voedsel van de belegerden op.

Op de basis in de westelijke provincie Badghis, tegen de grens met Turkmenistan aan, zitten zo'n zeshonderd militairen en veiligheidstroepen in het nauw. Tweeduizend strijders hebben het kamp omsingeld.

De Taliban hebben verschillende controleposten rond de basis ingenomen. Daarbij hebben ze meer dan twintig mensen gedood, dertig Talibanstrijders zijn gesneuveld.

Luchtaanvallen

Het ministerie van Defensie spreekt berichten tegen van provinciale functionarissen dat de basis aan zijn lot is overgelaten. Volgens Kabul worden door de lucht versterkingen en voorraden naar de basis aangevoerd. Ook zouden er luchtaanvallen op de posities van de Taliban in de regio zijn uitgevoerd. De controleposten rond de basis zouden inmiddels heroverd zijn.

De Taliban voeren dagelijks aanvallen uit op militairen en veiligheidstroepen en onderhandelen tegelijkertijd met Amerikaanse vertegenwoordigers en de Afghaanse regering. Voorafgaand aan de lente nemen de gevechten in hevigheid en aantallen altijd toe in Afghanistan. Ook willen de Taliban mogelijk meer grondgebied veroveren om een betere uitgangspositie te hebben in onderhandelingen.

Onderlinge gevechten

Niet alleen in Badghis wordt intens gevochten, ook in de zuidelijke provincies Kunduz en Helmand is het geweld opgelaaid. Tegelijkertijd kampt de provincie Badghis met ernstige overstromingen.

De militanten vechten ook onderling: zo zijn volgens de VN de aanvallen van IS op posities van de Taliban toegenomen, waardoor meer dan twintigduizend burgers op de vlucht zijn geslagen.