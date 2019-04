Op termijn twee maanden betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen in de toekomst recht op minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement nam er gisteren een richtlijn over aan, nadat Europese ministers er eerder al een principebesluit over hadden genomen.

Ouderschapsverlof is in Nederland nu nog onbetaald, tenzij werkgevers ruimere voorwaarden bieden; het geldt voor zes maanden. Het Europees Parlement heeft nu bepaald dat beide ouders recht hebben op minimaal vier maanden verlof, waarvan twee betaald. "Daar gaan we netjes aan voldoen", zei minister Koolmees vanochtend.

Nog niet duidelijk wie betaalt

De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze dit precies invullen, maar de toeslag moet wel op een "adequaat niveau" zijn en gezinnen moeten een "fatsoenlijke levensstandaard" kunnen houden. Het is ook aan de landen om te bepalen wie voor de kosten opdraait, de overheid of de werkgever.

Het kabinet heeft drie jaar om de richtlijn in een nationale wet om te zetten. Koolmees wil eind dit jaar duidelijk maken hoe hij dat precies gaat doen en hoe het wordt betaald. "We hebben wel voorbereidingstijd nodig, want het UVW of de Belastingdienst moet het wel kunnen uitvoeren", zei hij vanochtend.

Overigens was Koolmees er eigenlijk tegen dat de EU zich hiermee zou bemoeien. Volgens hem gaat het om een nationale bevoegdheid. "Maar het doel juich ik zeer toe."