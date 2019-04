Mr. Speaker (die van 'order, order!') attractie op Schiphol

Hij is een van de hoofdrolspelers in het brexit-proces, Lagerhuisvoorzitter John Bercow. Hij is degene die de debatten in goede banen moet leiden en bepaalt over welke moties en wetsontwerpen wordt gestemd. Genoeg te doen dus - maar het lukte de redactie van Jinek om hem heel even los te weken uit zijn groene troon. Gisteravond zat Mr. Speaker bij Eva Jinek aan tafel.

Al op weg naar de studio werd Bercow duidelijk dat hij ook buiten Groot-Brittanniƫ een beroemdheid is geworden. "Toen u aankwam op Schiphol riepen mensen 'order!' naar u en vroegen om selfies", zei Jinek daarover. Bercow noemde dat "een nieuwe ervaring", maar had er ook een verklaring voor: "Het aantal mensen dat kijkt naar onze vergaderingen is exponentieel gestegen. Het heeft alle records gebroken. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel Europa."

Een andere prangende vraag: doet John Bercow stemoefeningen voordat hij aan een debat begint?