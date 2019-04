'Teruggevonden jongen van 14' blijkt 23-jarige crimineel

De familie van Pitzen reageerde verslagen. "Het is net alsof we die dag opnieuw beleven", zei een tante over de dag dat Pitzen verdween. "Het is verschrikkelijk. We zaten vreselijk in spanning, hoopvol en bang. Het was allemaal zo vermoeiend", zei Pitzens grootmoeder. "Ook Timmothy's vader is weer helemaal van streek", aldus de tante.

Ook de politie in Illinois was teleurgesteld, maar zag toch een lichtpuntje. "Er is hernieuwde interesse in de zaak. Het is goed dat mensen het er weer over hebben", zei een woordvoerder. Hij deed een oproep aan het publiek om met tips te komen.

De 6-jarige Timmothy Pitzen verdween in mei 2011 nadat zijn moeder hem uit school had gehaald. De dagen erna bezochten ze een dierentuin en een waterpretpark, waarna de vrouw zichzelf van het leven beroofde.

In een afscheidsbriefje schreef ze dat haar zoon veilig was bij mensen die van hem zouden houden en voor hem zouden zorgen. "Jullie zullen hem nooit vinden", schreef ze erbij.