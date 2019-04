Aantal bouwbedrijven blijft groeien

Het aantal bedrijven in de bouwsector blijft toenemen. Er kwamen er het afgelopen jaar ruim 13.000 bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die toename, van bijna 8 procent, is de grootste in de afgelopen tien jaar.

Nederland telt inmiddels bijna 182.000 bouwbedrijven, het hoogste aantal ooit gemeten. De meeste zijn actief in de gespecialiseerde bouw, zoals installateurs, timmerbedrijven, loodgieters en stukadoors. Andere bedrijven doen bijvoorbeeld projectontwikkeling of zitten in de grond-, water en wegenbouw.

Vrijwel alle nieuwe bouwbedrijven zijn eenmanszaken. In Zuid-Holland zijn de meeste bedrijven in de bouwsector. Zeeland is van alle provincies het minst sterk vertegenwoordigd.

In februari meldde het CBS al dat de omzet in de bouw vorig jaar met 10 procent is gestegen. Dat is de grootste omzetstijging in meer dan tien jaar tijd.