Inwoners Den Dolder willen dat kliniek Michael P. versneld dichtgaat

Inwoners van Den Dolder vragen aan minister Dekker om de psychiatrische kliniek in het dorp eerder te sluiten. In die instelling verbleef Michael P. toen hij Anne Faber vermoordde. Vorige week kwamen vernietigende rapporten naar buiten over de behandeling van P., waarbij onder meer de kliniek ernstig tekortschoot.

De Forensisch Psychiatrische Afdeling van de zorgketen Fivoor wordt volgens planning in 2025 opgeheven, onder meer om ruimte te maken voor woningen. De datum ligt echter nog niet vast.

De Belangenvereniging Den Dolder (BDD) schrijft in een brief aan de minister dat omwonenden zich niet veilig voelen, omdat een aantal van hen is bedreigd door cliënten. Afgelopen najaar werd daarbij een mes getrokken. De vereniging wil daarom ook dat buurtcoaches 24 uur per dag worden ingezet.

Veiligheid op nummer één

Verder verbazen de inwoners zich erover dat de Inspectie Justitie en Veiligheid vorige week gelijktijdig met haar kritische rapport bekendmaakte dat het toezicht door de inspectie wordt afgebouwd. De reden zou zijn dat de instelling voldoende verbeteringen heeft getoond sinds de moord op Faber. De vereniging vindt dat er meer rekening zou moeten worden gehouden met de veiligheid van de samenleving in plaats van de zorg.

Ook wil de BDD dat zwaardere delinquenten niet in Den Dolder worden geplaatst, wat nu tijdelijk het geval is. De minister moet zich volgens de vereniging realiseren dat een slachtoffer kansloos is als een cliënt in het bos achter het terrein een terugval krijgt, vanwege de grootte van het bos. "Dat is wel gebleken met Anne Faber."

De belangenvereniging hoopt deze punten binnenkort met minister Dekker te kunnen bespreken.