Migranten Griekenland willen grens over, maar raken slaags met politie

Bij een opvangkamp voor vluchtelingen in de buurt van de Griekse stad Thessaloniki zijn rellen uitgebroken toen honderden migranten zich verzamelden in een maïsveld buiten het kamp. Na oproepen op sociale media waren ze van plan om vrijdag samen de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië over te steken, zo'n 60 kilometer verderop, in de hoop daarvandaan andere landen in Europa te kunnen bereiken.

Er hadden zich volgens de politie meer dan 500 mensen verzameld en er waren er nog meer in aantocht. Zo'n 200 van hen raakten in gevecht met de oproerpolitie, die met stenen werd bekogeld na een mislukte poging om door een cordon te breken. De agenten schoten terug met traangas en flitsgranaten.

Er zijn geen gewonden of arrestaties gemeld.

Geen toekomst

De grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië is sinds begin 2016 hermetisch afgesloten. In de maanden daarvoor probeerden tijdens de vluchtelingencrisis meer dan een miljoen mensen Noordwest-Europa te bereiken via Griekenland en de Balkan. In Griekenland zitten sindsdien meer dan 70.000 asielzoekers vast.

"We hebben veel problemen in Griekenland", zegt een Iraakse Koerd die de oversteek wilde wagen tegen persbureau AP. "Ze geven ons maar heel weinig geld. We hebben hier geen toekomst. De hoorzitting over mijn asielaanvraag staat gepland voor 2021."

"We zijn moe", zegt een andere Irakees met vier kleine kinderen. "We willen weg. We hebben hier niets te zoeken."