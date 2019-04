Rusland onder grote druk vanwege 'walvisgevangenis'

Volgens Greenpeace zijn de afgelopen maanden drie witte dolfijnen en een orka verdwenen. De milieuorganisatie denkt dat ze zijn doodgegaan, omdat veel van de dieren problemen hebben met hun gezondheid.

Ook marinebiologen maken zich zorgen over het welzijn van de dieren. Op luchtfoto's is te zien dat zich ijs in en rondom de baden heeft gevormd. Daardoor kunnen de dieren onderkoeld raken. In het wild leggen orka's en witte dolfijnen dagelijks tientallen kilometers af, waardoor ze warm blijven. Dat lukt nu niet.

1,4 miljoen handtekeningen

In Amerika voeren verschillende acteurs en actrices actie voor de vrijlating van de zoogdieren. Pamela Anderson schreef een brief aan Poetin, en Leonardo DiCaprio riep zijn volgers op sociale media op een petitie voor vrijlating te ondertekenen. Daar staan inmiddels ruim 1,4 miljoen handtekeningen onder.

Het vangen van zeezoogdieren zoals orka's en beluga's is in Rusland niet verboden. Door een maas in de wet is dat toegestaan voor 'educatieve doeleinden'.