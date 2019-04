Amazon wil ruim 3200 satellieten lanceren voor breedbandinternet

Webwinkel Amazon wil ruim 3200 satellieten in de ruimte brengen voor het aanbieden van breedbandinternet overal ter wereld, met name in gebieden waar maar beperkte toegang tot internet is.

Bij de Internationale Telecommunicatie-unie ITU, die de lancering moet goedkeuren, zijn inmiddels documenten ingediend ter voorbereiding op het megaproject, dat de codenaam 'Project Kuiper' draagt. Het is genoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper, die in de vorige eeuw belangrijke ontdekkingen in de ruimte deed, zoals de eveneens naar hem genoemde Kuipergordel.

Er gingen al langer geruchten dat Amazon met een dergelijk project bezig is. De lancering van alle communicatiesatellieten gaat jaren duren en vele miljarden kosten, maar in het hoofdkantoor in Seattle wordt erop gerekend dat het een veelvoud gaat opleveren.

Stad op Mars

Wel staat Amazon in deze lucratieve markt een harde strijd te wachten met andere partijen. Facebook en Boeing werken aan een gezamenlijk plan, samen met een Luxemburgs satellietbedrijf. Ook SpaceX van Elon Musk en OneWeb zijn in de race.

De ambities van SpaceX reiken zelfs nog verder: dat bedrijf wil op den duur 12.000 communicatiesatellieten in de ruimte brengen. Musk, die gedurfde uitspraken niet schuwt, zegt de opbrengsten te willen gebruiken voor zijn plan om een stad op Mars te stichten.