Ruzie over Europese openbaar aanklager: 'We moeten ons niet laten gijzelen'

De nieuwe aanklager gaat zich vooral bezighouden met corruptie en fraude met EU-geld. Er is veel discussie over de vraag wie het moet worden. Kovesi is de kandidaat van het Europees Parlement, maar de EU-ministers hebben een voorkeur voor de Fransman Bohner.

"Na alles wat er is gebeurd kunnen we nu niet met een Fransman thuis komen", zegt Judith Sargentini over de discussies van de afgelopen weken. "De ambassadeurs die namens de ministers de onderhandelingen voerden, wilden het steeds hebben over de verschillende cv's en dat de Fransman zoveel meer talen sprak."

Voor het blok gezet

En dus werd de bijeenkomst vandaag voortijdig afgesproken. "We laten ons niet gijzelen door de Roemenen", zegt Sargentini. De ambassadeurs moeten nu aan hun ministers een nieuw onderhandelingsmandaat vragen.

"Het beste zou zijn als de Fransman zich zou terugtrekken, de eer aan zichzelf zou houden. Want dit verpest echt alles. Wij kunnen niemand anders benoemen dan Kovesi, want we mogen niet accepteren dat we zo voor het blok worden gezet."

Een andere oplossing die Sargentini zich kan voorstellen, is dat Kovesi de openbaar aanklager wordt en Bohner haar plaatsvervanger.