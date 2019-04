Topvrouw AFM stopt en gaat pabo doen

De Autoriteit Financiële markten (AFM) moet op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Merel van Vroonhoven (51 jaar) stopt per 1 september en gaat voor de klas staan in het speciaal onderwijs. Van Vroonhoven was 5,5 jaar voorzitter bij de toezichthouder; vorig jaar was ze nog voor vier jaar herbenoemd.

"Na 20 jaar in allerlei raden van bestuur gewerkt te hebben, waarvan de laatste 10 jaar in de publieke sector, wil ik dichter bij de mensen werken die dat het meest nodig hebben", aldus Van Vroonhoven.

Ze start in september aan de pabo met de opleiding tot leerkracht in het speciaal onderwijs. Ze blijft nog wel ook bestuurlijk actief in commissariaten en commissies.

"Ik wil een groter deel van mijn tijd besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden", zegt ze in een interview met het Financieel Dagblad. Haar eigen ervaringen met het speciaal onderwijs hebben een rol gespeeld. Ze heeft een zoon met autisme.

"Heel stoer, maar jammer", zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra. "We gaan een geweldige bestuurder missen." De AFM heeft de procedure voor een opvolger inmiddels opgestart.