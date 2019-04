Strijd in Libië escaleert, militie nadert hoofdstad Tripoli

Eenheden van de Libische militie die het oosten van dat land in handen heeft, hebben de stad Gharian ingenomen, een kleine 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tripoli. Dat is gebeurd na een snelle opmars van het Libische Nationale Leger (LNA) van de krijgsheer Khalifa Haftar.

Sinds de val van dictator Kadhafi in 2011 is het olierijke Libië het toneel van een chaotische strijd tussen verschillende milities. In Tripoli zit een zwakke, door de VN erkende officiële regering onder leiding van premier Serraj, al zijn er ook andere milities actief in en om de hoofdstad. Vanuit het oostelijk gelegen Benghazi opereert een bestuur dat is gelieerd aan het LNA van Haftar, die de laatste weken ook delen van het zuiden van het land in handen heeft gekregen.

De inname van Gharian ging gepaard met gevechten in de omgeving van de stad, maar inwoners melden dat die zijn gestopt. De nadering van Tripoli door de troepen van Haftar wordt gezien als een escalatie, maar het is niet duidelijk of het LNA van plan is om door te stoten naar de hoofdstad.

Analisten betwijfelen of de strijdgroep daarvoor genoeg slagkracht heeft: bij hun veroveringen in de rest van het land leunden ze sterk op lokale leiders. Maar Haftar heeft bij herhaling gezegd dat hij de 'bevrijding' van Tripoli als doel heeft.

De 'nieuwe Kadhafi'

VN-secretaris-generaal Guterres, die op bezoek is in Libië, waarschuwt voor een confrontatie. "Er is geen militaire oplossing. De problemen kunnen alleen worden opgelost door in gesprek te gaan", zei hij in Tripoli. Hij heeft deze week ontmoetingen met de leiders van de verschillende kampen.

Vorige maand hebben Serraj en Haftar elkaar nog gesproken in Abu Dhabi. De bedoeling is dat er een deal komt die uiteindelijk tot verkiezingen moet leiden, maar dat lijkt nog ver weg. Haftar wordt gesteund door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, die in hem een buffer zien tegen extremistische groepen. Maar zijn tegenstanders beschouwen Haftar als de nieuwe Kadhafi.