F-16 boven Vlieland geraakt door eigen kogel

De F-16 die in januari aanzienlijke schade opliep tijdens een oefening boven Vlieland blijkt geraakt te zijn door zijn eigen munitie. Zeker één afgevuurd patroon richtte schade aan aan de beplating van het toestel. Ook kwamen er delen van de munitie in de motor terecht.

Niemand raakte erbij gewond. De vlieger heeft noodprocedures gevolgd en de straaljager veilig kunnen landen op Vliegbasis Leeuwarden.

Onderzoek

Het incident gebeurde op 21 januari, toen twee F-16's met hun boordkanon schoten op een doel op het oefenterrein de Vliehors op Vlieland.

De Inspectie Veiligheid Defensie bekijkt hoe een van de toestellen zichzelf heeft kunnen beschieten. De inspectie wil ook weten of de vliegtuigbemanning of personeel op de grond in gevaar is geweest tijdens de oefening.

Het onderzoek naar het incident is inmiddels in volle gang. Er worden praktijktesten uitgevoerd en de inspectie spreekt met betrokkenen en verantwoordelijken. Hoelang het onderzoek gaat duren, is niet bekend.