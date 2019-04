Zorgverzekeraar Menzis krijgt privacyboete van 50.000 euro

Zorgverzekeraar Menzis heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 50.000 euro gekregen. Medewerkers die daar niet toe bevoegd waren, hadden toegang tot medische dossiers van klanten. Dat staat in het jaarverslag over 2018.

De toezichthouder had eind 2017 vastgesteld dat Menzis beter in de gaten moest houden wie toegang had tot persoonsgegevens.

De zorgverzekeraar dacht in te spelen op de kritiek door machtigingen anders te regelen. Maar de autoriteit vond dat Menzis dit niet snel genoeg had gedaan. Vandaar de boete, schrijft RTV Noord.

Financieel bestuurder Frank Janssen: "Het is vanzelfsprekend dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gezondheidsgegevens van verzekerden. Onbedoeld hadden enkele medewerkers van de commerciƫle afdeling die toegang ook."

Hoewel met die toegang niet verkeerd is omgesprongen, heeft Menzis naar eigen zeggen direct maatregelen genomen. Er zijn nieuwe regels gekomen over welke medewerker welke persoonsgegevens mag bekijken.