Kinderdagverblijven Partou en KidsFoundation gaan samen verder

Kinderopvangbedrijven Partou en KidsFoundation gaan fuseren. Het nieuwe bedrijf zal dagelijks de opvang voor 60.000 kinderen verzorgen.

Partou en Kidsfoundation zijn twee van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland. Na de fusie werken er 8000 medewerkers in ruim 650 locaties in heel het land. De organisatie krijgt zo'n 8 procent van de Nederlandse markt voor kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang in handen.

"Samen kunnen we ouders in heel Nederland de best gewaardeerde kinderopvang bieden", zegt topvrouw Jeanine Lemmens van KidsFoundation. Beide kinderopvangorganisaties hebben volgens haar de afgelopen jaren structureel ge√Įnvesteerd in verbetering van de kwaliteit. De combinatie van Partou en KidsFoundation "voegt het beste van beide kinderopvangorganisaties samen".