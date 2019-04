Gat in stadsmuur Maastricht is groter geworden door afbrokkeling

Het gat dat op 23 maart ontstond in de historische stadsmuur van Maastricht, is groter geworden. Opnieuw zijn er stenen afgebrokkeld. Bij de eerste instorting werd al rekening gehouden met nieuwe problemen omdat de muur instabiel leek.

Het ingestorte gedeelte heeft vorig jaar nog in de steigers gestaan voor een restauratie nadat er een bolling in de stadsmuur was ontdekt. Die duidde op een afwateringsprobleem. De muur wordt sindsdien met meetapparatuur extra in de gaten gehouden.

Vijver droogleggen

De gemeente kondigde een week geleden maatregelen aan, zoals het stutten van de rest van de muur. Dat stutten gebeurt overigens niet meteen, omdat daarvoor eerst een deel van de vijver moet worden drooggelegd. De gemeente had er wel rekening mee gehouden dat de muur op die plek verder zou afbrokkelen.

Het terrein om de muur bij de Vijf Koppen is na de eerste instorting afgezet, schrijft 1Limburg. De Vijf Koppen is een eeuwenoud bolwerk aan de zuidkant van de stad.