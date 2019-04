VS en Zuid-Korea claimen allebei 's werelds eerste bruikbare 5G-netwerk

Het moest een primeurtje worden van de Amerikaanse mobiele provider Verizon: 's werelds eerste bruikbare 5G-netwerk. Maar mogelijk hebben drie Koreaanse providers daar een stokje voor gestoken. Ze claimen vannacht enkele uren eerder dan de Amerikanen een eigen 5G-netwerk te hebben gelanceerd.

Welk land de 'wedstrijd' nu echt heeft heeft gewonnen is nog niet duidelijk. Amerikaanse techsites schrijven veelal dat Verizon door een slimme truc de eerste was (eigenlijk stond de lancering van het netwerk pas voor 11 april gepland). Koreaanse media berichten dat de eigen providers lucht kregen van de vervroegde lancering en als een razende te werk gingen om de Amerikanen te snel af te zijn.

Enkele wijken

Vannacht gingen ze in ieder geval allebei live: in zowel de Amerikaanse steden Chicago en Minneapolis, als in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen mensen gebruik maken van het netwerk dat de opvolger is van 4G en sneller internet op smartphones mogelijk moet maken.

Overigens is in de drie steden het 5G-netwerk slechts in een aantal wijken beschikbaar. Buiten die wijken wordt overgeschakeld op 4G. Een extra drempel voor gebruikers is dat er momenteel maar één smartphone bestaat die 5G ondersteund: een toestel van de Amerikaanse telefoonmerk Motorola, waar eerst nog een opzetstuk van 200 dollar voor moet worden aangeschaft. Het Zuid-Koreaanse telefoonmerk Samsung zal vrijdag een 5G toestel in de verkoop doen.

5G in Nederland

In Nederland zal dit jaar nog geen 5G-netwerk live gaan. Provider T-Mobile heeft al wel aangekondigd in 2020 in Den Haag te beginnen met zo'n netwerk.