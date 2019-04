'Zelfmoordwapen' Vincent van Gogh wordt geveild

Het wapen waarmee Vincent van Gogh vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd, wordt geveild. Het Franse warenhuis Auction Art brengt de revolver op 19 juni onder de hamer.

Het object wordt door sommigen omschreven als het bekendste wapen uit de wereldwijde kunstgeschiedenis. Het werd in de jaren 60 ontdekt in een akker buiten het Franse dorp Auvers. Op die plek schoot Van Gogh zichzelf op 27 juli 1890 in de borst. Hij was toen 38.

Onderzoek sterkte het vermoeden dat dit het zelfmoordwapen is. Het zwaar verroeste voorwerp had 50 tot 80 jaren in de grond gelegen en het stond niet meer in de veiligheidsstand, wat zou kunnen betekenen dat ermee was geschoten.

Volgens het veilinghuis moet de revolver tot 60.000 euro opbrengen.

Tentoonstelling Amsterdam

Maar volgens deskundigen is niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat de wereldberoemde schilder inderdaad dit wapen heeft gebruikt. Ook was de revolver waarschijnlijk niet krachtig genoeg om zelfmoord mee te plegen. Dat zou verklaren waarom Van Gogh pas twee dagen later overleed.

In 2016 was de revolver te zien in Nederland. Het Van Gogh Museum in Amsterdam toonde het wapen toen op de tentoonstelling De waanzin nabij.