Amsterdam gaat taxi's, hotels en winkels doorlichten op ondermijning

Het gaat goed met de economie in Amsterdam en daarmee neemt het risico ontwrichting of ondermijning van de Amsterdamse samenleving door criminelen toe, zegt de gemeente. Er zijn al concrete signalen dat ondermijnende activiteiten een kritisch punt bereiken, schrijft het stadsbestuur in een plan van aanpak om dergelijke bedreigingen tegen te gaan.

De grootste problemen van de hoofdstad worden volgens burgemeester Halsema veroorzaakt door drugshandel, mensenhandel, witwassen en fraude.

De hoofdstad speelt een belangrijke rol in de internationale cocaïnehandel, en veel drugsgeld wordt witgewassen via vastgoed, horeca en de detailhandel. Daarom kondigt de gemeente specifieke maatregelen aan voor die sectoren en ook voor de taxibranche. Dit zijn de belangrijkste of opvallendste verschijnselen van ondermijning en de bijbehorende maatregelen:

Taxi

Er zijn veel signalen van ondermijning in de taxibranche: van drugshandel en witwassen tot fraude met verzekeringen of kentekenvervalsing. Er worden illegaal vergunningen en chauffeurskaarten doorverkocht of verhuurd. Klanten voelen zich onveilig omdat ze niet altijd fatsoenlijk of prettig behandeld worden. Chauffeurs werken vaak zwart, vervoeren criminelen en in de taxibranche komt ook mensenhandel voor. De gemeente gaat in kaart brengen welke bedrijven en chauffeurs het meest vatbaar zijn voor zulke activiteiten. Bijna de helft van alle Nederlandse taxichauffeurs werkt in Amsterdam.

Vastgoed

De hoofdstad kampt met overbewoning (te veel bewoners per vierkante meter woonoppervlak), met huisjesmelkers en illegale hotels. De gemeente laat een digitaal hulpmiddel ontwikkelen om het eenvoudiger te maken om bijvoorbeeld overbewoning en woonfraude op te sporen en tegen te gaan.

Horeca

51 procent van de nieuw aangevraagde vergunningen voor horecabedrijven worden onderhands gefinancierd. De herkomst van het geld is niet duidelijk, waardoor de stad niet weet 'van wie de horeca is'. De gemeente wil extra inzet om de 'echte' eigenaren van horeca op te sporen. Ook wordt er alleen een vergunning afgegeven na een integriteitsscreening.

Detailhandel

Er zijn veel vragen in Amsterdam over het grote aantal kapperszaken, groentewinkels, Nutella-shops en belwinkels. Gezien de hoge huurprijzen moet uitgezocht worden hoe die winkels worden gefinancierd. Verder worden veel luxe-artikelen contant afgerekend. Om dat laatste tegen te gaan, wil de gemeente dat cashbetalingen vanaf 1000 euro voortaan verplicht worden gemeld. . Nu geldt dat pas bij betalingen boven 10.000 euro.

Prostitutie

Meer sekswerkers blijven tegenwoordig onder de radar. De gemeente gaat een digitale zoekfunctie, een webcrawler, ontwikkelen om seksadvertenties te analyseren. Die moet meer inzicht bieden in de omvang van het digitale prostitutienetwerk in Amsterdam.

Ambtenaren

Ambtenaren moeten op training. Handhavers, straatmanagers, veiligheidsco├Ârdinatoren, beleidsmedewerkers en adviseurs moeten beter samenwerken en beter signalen van ondermijning gaan herkennen.