Nooit meer ongevraagd en tegen je zin in een groepsapp

Ongevraagd toegevoegd worden aan een groepsapp op WhatsApp hoort binnenkort tot het verleden. Na een update van het platform kun je voortaan kiezen wie jou aan een groepsapp mag toevoegen: niemand, iedereen of alleen de personen in je contactenlijst.

Bij de keuze voor 'niemand' moet je eerst een uitnodiging accepteren voordat je in de groep terechtkomt. En voor mensen die geen bezwaar hebben tegen ongevraagde groepsconversaties is er de optie dat iedereen je kan toevoegen, zoals nu ook het geval is. Optie drie houdt in dat alleen contactpersonen jou kunnen toevoegen.

Een van de redenen voor de nieuwe keuzemogelijkheden is het tegengaan van spam. Het gebeurt nu vaak dat een spammer grote groepen mensen toevoegt aan een groep om de eigen boodschap breed te verspreiden. Het kan een paar weken duren voordat WhatsApp-gebruikers hun favoriete optie kunnen instellen.