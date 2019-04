Wonen boven het spoor moet stadsdrukte het hoofd bieden

Een vergelijkbare situatie speelt zich af in Utrecht, waar op kleine schaal al ervaring is met bouwen boven het spoor. De stad groeit de komende jaren behoorlijk en is dus hard op zoek naar nieuwe bouwmogelijkheden. Vastgoedwethouder Victor Everhardt ziet de aanbouw van woon- en werkruimte boven het spoor als een uitgelezen kans het woningtekort in de stad terug te dringen. "Alleen al boven de sporen van Utrecht Centraal is er 9 hectare aan ruimte beschikbaar."

Als het aan Everhardt ligt wordt het gebied boven het spoor een 'levendige omgeving'. "We zoeken naar een goede mix tussen wonen, werken en recreatie. Er moet 24 uur per dag iets te doen zijn."

New York

Bouwen boven het spoor gebeurt in Nederland nog niet op grote schaal. Maar internationaal kent het idee een lange geschiedenis. In New York werd het een eeuw geleden al gedaan: de sporen bij Grand Central Station zijn niet eens meer zichtbaar.

Technisch gezien vergt het wat aandacht, zegt architect Ton Venhoeven, die de passage bouwde boven het station in Alkmaar en ook ervaring heeft in Utrecht. "Je hebt te maken met trillingen, dus daar moet je goede bouwtechnieken bij gebruiken." Ook heeft de planning wat extra aandacht nodig, omdat je door de dienstregelingen van het ov niet op elk moment van de dag kunt werken.

Geluidslekken

Mensen die boven het spoor gaan wonen of werken hoeven zich volgens de architect geen zorgen te maken over het geluid van de treinen onder zich. Boven het spoor komt eerst een zware betonnen constructie. "Dat schermt al heel veel af. Er kunnen wel hier en daar een aantal geluidslekken zijn en aan de rand van het gebouw is er meer geluid", zegt Venhoeven. Een tweede glazen gevel kan daar een rol spelen. "Dan krijg je een soort tussenruimte, eigenlijk een geluidsscherm voor je gebouw."

Bekijk hieronder hoe er in New York al boven het spoor wordt gebouwd.