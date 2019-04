Christelijke Gereformeerde Kerken 'in crisis' door verdeeldheid

Steeds meer samenwerkingsgemeenten willen vrouwen in het ambt erkennen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, zegt Stolk. "Je hebt de wat meer behoudende kerkleden die het absoluut niet zouden accepteren als een vrouw ambtsdrager zou worden. Niet omdat ze tegen vrouwen zijn, maar omdat regeerambt volgens de bijbel aan de man toekomt."

Selderhuis keurde het niet goed dat gemeenten op eigen houtje besluiten wel vrouwen aan te stellen. "Je kunt niet zomaar bepaalde dingen toelaten of gedogen. Daarmee ondermijn je de huidige stand van zaken en drijf je de kerken uit elkaar", zei hij zaterdag.

Homoseksualiteit

Maar ook over het onderwerp homoseksualiteit heerst verdeeldheid. In 2017 werd tijdens een synode van de CGK, de belangrijkste kerkelijke vergadering, een rapport opgesteld waarin het praktiseren van homoseksualiteit wordt afgewezen.

Stolk: "Niet alle leden van de CGK kunnen zich in de strekking van dit rapport vinden. Waar ze het allemaal wel over eens zijn, is dat homoseksuelen een veilige plek in de kerk moeten kunnen vinden."

Oplossing

De scherpe analyse van Selderhuis wordt volgens Stolk breed gedeeld binnen de kerken. "Het feit dat deze hoogleraar dat zegt, laat wel zien dat er echt sprake is van een crisis. Tegelijk is het waar dat we met elkaar een kerkverband vormen en elkaar willen blijven vasthouden. De CGK zal er alles aan doen om een oplossing te vinden voor deze vraagstukken."