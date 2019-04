Kabinet stimuleert wooninitiatieven voor fitte ouderen

Het bekendste particuliere initiatief op het gebied van bouw voor senioren is Knarrenhof. Op verschillende plekken in Nederland zijn er groepen ouderen die met elkaar een woningproject willen ontwikkelen.

De woningen zijn zo ingericht, dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er is een gemeenschappelijke tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar letten wel op elkaar. Alleen in Zwolle is er al een Knarrenhof gerealiseerd, in zeven andere plaatsen wordt naar verwachting binnen twee jaar gestart met de bouw.