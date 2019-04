Dekker: overheid is tekortgeschoten in beschermingstaak

De vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt, knaagt ook aan minister Dekker. Dat zei hij in het Kamerdebat over de vernietigende conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee inspecties. Volgens Dekker is het een moeilijke vraag, waarop de rapporten geen antwoord geven. Ook de minister denkt dat de dader dan waarschijnlijk niet op die plek en op dat moment vrij rond had gelopen. "Maar zeker weten doen we het ook niet."

Dekker erkende dat de overheid is tekortgeschoten in de bescherming van de samenleving, en dat bij de behandeling en resocialisatie van Michael P. te weinig oog is geweest voor de risico's. Hij zei nog eens dat hij de nabestaanden van Anne Faber zijn verontschuldigingen heeft aangeboden.

Dekker benadrukte dat hij als minister verantwoordelijk is voor de bescherming van de samenleving en dat hij politiek verantwoordelijk is voor alles wat zijn ambtenaren en zijn voorgangers hebben gedaan. "Ik voel die verantwoordelijkheid in iedere vezel. Vanaf dag 1 wist ik dat dit een van mijn belangrijkste opdrachten was." De minister zei ook dat geen enkele maatregel de dood van Anne ongedaan kan maken, maar hij wil wel alles doen om herhaling te voorkomen. Daarbij is 100 procent veiligheid niet te garanderen, voegde hij eraan toe.