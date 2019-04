Meer Nederlanders shoppen online in buitenlandse webshops

Steeds meer Nederlanders kopen weleens iets bij een buitenlandse webshop. Vorig jaar waren er zo'n 5 miljoen Nederlanders die online een product of dienst kochten in het buitenland. Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org zijn dat 1,2 miljoen mensen meer dan in 2017.

Al die aankopen waren afgelopen jaar samen goed voor 880 miljoen euro, een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral China is populair: van alle online uitgaven over de grens gaat een derde naar Chinese webshops.

Bij de aankoop van diensten, zoals vliegtickets of hotelovernachtingen, zoeken Nederlanders het dichter bij huis. Daar gaat 18 procent van de uitgaven in het buitenland naar Duitsland en 14 procent naar Groot-Brittanniƫ.

Volgens Thuiswinkel.org geven we nog steeds maar een relatief klein percentage van de totale online bestedingen uit in het buitenland. Totaal was de online verkoop van Nederlanders vorig jaar goed voor zo'n 24 miljard euro.