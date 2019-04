Drie gedetineerden van kliniek terug naar gevangenis

Drie gedetineerden die in een kliniek werden behandeld, zijn teruggebracht naar een gevangenis. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat in zijn brief van vorige week over de nasleep van de affaire-Anne Faber deze drie gevallen "abusievelijk niet waren vermeld". In een toelichting zei hij vanochtend dat dit niet is gebeurd in de haast van het maken van zijn reactie vorige week. "Dat is vervelend, maar kan gebeuren, en is hiermee hersteld."

Vorige week meldde Dekker aan de Kamer dat van in totaal 21 gedetineerden vrijheden waren opgeschort of ingetrokken, bijvoorbeeld omdat ze nog in de laatste fase van hun behandeling zaten of omdat een risicotaxatie ontbrak. Zij verblijven nog wel in een kliniek.

De Kamer debatteert zometeen met de minister over de missers in de zaak-Faber. Anne Faber werd anderhalf jaar geleden verkracht en gedood en volgens onderzoeksrapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee inspecties is bij de behandeling van de dader van alles mis gegaan.

De algemene verwachting is dat het een zwaar debat wordt voor Dekker. De Kamer is geschrokken van de gang van zaken en wil opheldering over de maatregelen die hij heeft genomen. Familieleden van Anne wonen het debat bij.